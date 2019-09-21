В Чехии двое украинцев незаконно регулировали дорожное движение

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Чехии разоблачили двух граждан Украины, которые незаконного регулировали движение транспорта на отремонтированной дороге в районе Градец-Кралове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Idnes.cz.

На двух регуляторов пожаловались водители. По их словам, работники специальных желтых жилетах не понимали чешский язык и не могли ничего объяснить.

Проверка сотрудниками таможни обнаружила, что 24-летний мужчина и 23-летняя женщина приехали из Украины и работали в Чехии нелегально.

"В ходе проверки сотрудники таможни выяснили, что эти люди не имеют действующего разрешения на работу, выданного чешскими властями", - рассказал представитель таможни региона.

Против Украинской намерены открыть административное дело. Им грозит депортация из Чехии.

Чешскую компанию, которая наняла украинский для регулирования дорожного движения, грозит штраф в размере до 10 млн чешских крон (10,5 млн грн).

Напомним, премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке.