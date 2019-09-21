Большинство поляков поддерживают требование выплаты Германией репараций

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Большинство поляков (69%) убеждены в правильности действий польской власти, которая выступает за выплату Германией репараций за причиненный ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в опросе, проведенном Центром исследований общественного мнения (CBOS) Польши, в конце августа, сообщает УНН со ссылкой на Interia.pl.

Согласно исследованию, доля тех, кто поддерживает идею выплаты Германией репараций Польше с 2017 года выросла на 15% - до 69%. Против этого решения выступает 21% респондентов. Количество тех, кто выступает против репараций, соответственно, также уменьшилась на 15%.

В общем, большинство лиц, выступающих за выплату Германией репараций, среди поляков с консервативными взглядами, меньше всего - среди либералов и сторонников левой идеологии.

Напомним, в Германии заявили, что у Польши нет никаких оснований требовать репараций.