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В ЕС допустили изменении условий соглашения о Brexit

В ЕС допустили изменении условий соглашения о Brexit

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В пятницу, 20 сентября, Европейская комиссия допустила возможность изменения соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам сегодняшней встречи между главным представителем Еврокомиссии Мишелем Барнье по делам Brexit и государственным секретарем Великобритании по выходу из ЕС Стивом Барклай.

"Мишель Барнье и Стив Барклай сегодня в Брюсселе обсудили состояние дел в переговорах о Brexit, в частности, backstop и предотвращения создания жесткой границы на острове Ирландия, а также политической декларации относительно будущих взаимоотношений ... Важно, чтобы полностью работоспособное и обоснованное с правовой точки зрения решение было включено в Соглашение о выходе. Мы стремимся и остаемся открытыми для изучения любых таких предложений, которые будут отвечать всем задачам, связанным с backstop, - говорится в сообщении.

Напомним, Брюссель получил от Лондона неофициальные документы по Brexit.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Евросоюз, Brexit
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