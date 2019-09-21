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В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
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Новости: Политика
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Белый дом официально подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Белый дом официально подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Дональд Трамп

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ожидается, что политики обсудят процесс урегулирования войны в Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли.

Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме без уточнения деталей.

Там также анонсировали, что Трамп "призовет все стороны выполнять" свои обязательства по минским соглашениями.

Напомним, в Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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