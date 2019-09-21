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Amnesty обвинила полицию Гонконга в злоупотреблении силой

Amnesty обвинила полицию Гонконга в злоупотреблении силой

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Гонконгская полиция применила чрезмерную силу ко взятым под стражу демонстрантам, осуществляя действия, равносильные "пыткам". Об этом говорится в новом докладе Amnesty International, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Полицейские применяли необязательную и чрезмерную силу при аресте, избили протестующего за отказ ответить на вопрос, прижав его к полу, а также использовали лазерные указки на глазах задержанных", - говорится в докладе.

В Amnesty опубликовали доклад после расследования, которая включала интервью с 21 арестованным протестующих, подтверждающие интервью с работниками здравоохранения, обращались с демонстрантами, а также интервью с адвокатами, которые представляют задержанных лиц.

По информации правозащитной группы, среди опрошенных демонстрантов 18 были госпитализированы в связи с травмами, связанными с их арестом и задержанием.

18 сентября Amnesty поделилась своими выводами с комиссаром полиции Гонконга, но пока не получила ответа.

В заявлении полиции Гонконга говорится, что они не будут комментировать отдельные случаи с демонстрантами, и сотрудники "уважают неприкосновенность частной жизни, достоинство и права" лиц, находящихся под стражей.

Напомним, в Гонконге возобновились акции протеста.

Источник: УНН
Теги: Китай, протесты, Гонконг
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