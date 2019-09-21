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Суббота, 21 сентября 2019, 04:53 • Денис Масликов • 1695
Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки в США
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о завершении своей президентской кампании в демократическом лагере на выборах 2020 года, пообещав и дальше оставаться в политической борьбе. Об этом он заявил на официальной Тwitter странице, сообщает УНН.
"Это правда, я снимаю свою кандидатуру на пост президента. Но наша борьба от имени работающих людей далеко не закончена", - написал мэр американского мегаполиса.
Он также заверил, что продолжит работу на посту главы Нью-Йорка и остается предан принципам Демократической партии и ее прогрессивным идеям.
Напомним, Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Украину.
Источник: УНН