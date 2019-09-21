Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки в США

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил о завершении своей президентской кампании в демократическом лагере на выборах 2020 года, пообещав и дальше оставаться в политической борьбе. Об этом он заявил на официальной Тwitter странице, сообщает УНН.

"Это правда, я снимаю свою кандидатуру на пост президента. Но наша борьба от имени работающих людей далеко не закончена", - написал мэр американского мегаполиса.

Он также заверил, что продолжит работу на посту главы Нью-Йорка и остается предан принципам Демократической партии и ее прогрессивным идеям.

Напомним, Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Украину.