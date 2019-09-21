Безработица в ЕС снизилась до рекордного уровня

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Занятость населения в странах ЕС превысила показатель перед мировым кризисом 2008 года. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, сообщает УНН.

"Этот свежий ежеквартальный отчет демонстрирует рекордно высокую занятость: 241400000 людей имеют работу в странах ЕС и 160 млн в рамках еврозоны", - говорится в отчете.

Отмечается, что занятость растет на протяжении 25 кварталов подряд в ЕС и уже превысила показатель перед мировым кризисом 2008 года.

Впрочем, в некоторых странах-членах ЕС занятости населения снизилась. В частности, больше всего в Хорватии (-1,6%), Латвии (-1,1%) и Польше (0,4%).

В свою очередь, уровень занятости населения повысился на Кипре (3,1%), Мальте (2,6%) и в Словении (2,1%).

Самый высокий уровень занятости зафиксирован в Швеции (83%), самый низкий в Греции (60,6%).

Напомним, уровень безработицы украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.