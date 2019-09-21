Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку вероятного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Байдена в Twitter.

Он отметил, что президент Трамп действительно не знает границ своим желаниям злоупотреблять властью.

"Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что он использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство - партнера США, которое до сих пор находится под атакой России".

Напомним, Трамп в беседе с Зеленским восемь раз вспоминал о Байдена.