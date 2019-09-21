В Москве пытались сорвать спектакль о войне в Донбассе

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Активисты SERB попытались сорвать спектакль "Война близко" в Театре.doc. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новую газету".

По словам сотрудницы театра, перед началом спектакля в театр пришли активисты SERB, но представители движения "Солидарность" не пустили их в зал.

Во время третьей части спектакля, посвященной делу украинского режиссера Олега Сенцова, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал "стаканчик с фекалиями", предполагает работник культуры.

Часть зрителей, которым стало плохо, покинули зал. Актеры и другие посетители постановки остались, спектакль сотрудники театра прерывать не стали.

Работа Елены Гремин "Война близка" состоит из трех частей. В первой актеры читают дневник жителя Луганска о войне в Донбассе. Во второй части звучит монолог английского драматурга Марка Равенхилла о манипуляции и "промывании мозгов".

В завершение представления зрителям представили документальный проект с материалами дела Олега Сенцова.

Напомним, российские театралы провели акцию поддержки Сенцова под администрацией Путина.