Регистрация | Вход |
USD: 24,62 -0,0523  EUR: 27,24 -0,0233 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 сентября 2019 09:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
В Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
30840
Версия для печати

В Москве пытались сорвать спектакль о войне в Донбассе

В Москве пытались сорвать спектакль о войне в Донбассе

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Активисты SERB попытались сорвать спектакль "Война близко" в Театре.doc. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новую газету".

По словам сотрудницы театра, перед началом спектакля в театр пришли активисты SERB, но представители движения "Солидарность" не пустили их в зал.

Во время третьей части спектакля, посвященной делу украинского режиссера Олега Сенцова, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал "стаканчик с фекалиями", предполагает работник культуры.

Часть зрителей, которым стало плохо, покинули зал. Актеры и другие посетители постановки остались, спектакль сотрудники театра прерывать не стали.

Работа Елены Гремин "Война близка" состоит из трех частей. В первой актеры читают дневник жителя Луганска о войне в Донбассе. Во второй части звучит монолог английского драматурга Марка Равенхилла о манипуляции и "промывании мозгов".

В завершение представления зрителям представили документальный проект с материалами дела Олега Сенцова.

Напомним, российские театралы провели акцию поддержки Сенцова под администрацией Путина.

Источник: УНН
Теги: Россия, театр, Москва
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.