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В Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня спасателя

В Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня спасателя

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В субботу в 11:00 на столичном Крещатике с участием руководства системы МВД, ГСЧС и других почетных гостей состоятся торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника - Дня спасателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Будут проведены:

соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель";

награждение личного состава ГСЧС, вручение техники и сертификатов на жилье;

церемония торжественного посвящения щенков в спасатели;

выставка старинной и современной пожарно-спасательной и специальной техники;

показательные выступления кинологических расчетов ГСЧС и спасателей-стронгменов.

Напомним, в Киеве перекроют Крещатик из-за празднования Дня спасателя.

Источник: УНН
Теги: ГСЧС
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