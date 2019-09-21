В Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня спасателя

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В субботу в 11:00 на столичном Крещатике с участием руководства системы МВД, ГСЧС и других почетных гостей состоятся торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника - Дня спасателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Будут проведены:

соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель";

награждение личного состава ГСЧС, вручение техники и сертификатов на жилье;

церемония торжественного посвящения щенков в спасатели;

выставка старинной и современной пожарно-спасательной и специальной техники;

показательные выступления кинологических расчетов ГСЧС и спасателей-стронгменов.

Напомним, в Киеве перекроют Крещатик из-за празднования Дня спасателя.