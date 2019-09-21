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В Японии из-за тайфуна отменили 300 рейсов

В Японии из-за тайфуна отменили 300 рейсов

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Из-за приближения к берегам Японии тайфуна Тапа в южной префектуре Окинава приостановлено движение автобусов и монорельсовой дороги, отменено 283 рейса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

Четыре человека пострадали.

Тайфун Тапа находится южнее региона Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, задев западное побережье Японии и Корейский полуостров.

Напомним, в Японии более 800 тысяч зданий остались без света из-за тайфуна.

Источник: УНН
Теги: Япония, тайфун
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