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Взрыв возле иракского города унес 12 жизней

Взрыв возле иракского города унес 12 жизней

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В результате подрыва автомобиля на въезде к святому для мусульман-шиитов города Карбала в Ираке, погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Взрыв в микроавтобусе самодельного устройства вблизи главного пропускного пункта в Карбале привел к гибели 12 человек и ранению еще пяти", - говорится в сообщении.

Сейчас вокруг места инцидента установлено безопасную границу, ведется расследование.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако в основном подобные взрывы организовывают суннитские экстремисты из Игил. Своими целями они избирают членов безопасности служб и толпы, а также мусульман-шиитов, которые осуществляют духовные практики в Ираке.

Напомним, "Исламское государство" наращивает силы в Ираке и Сирии.

Источник: УНН
Теги: Ирак, взрывы, жертвы
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