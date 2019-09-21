Стартовала крупнейшая в истории экспедиция по изучению Арктики

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Крупнейшая в истории научная экспедиция отправляется в Арктику для изучения климата. В пятницу, 20 сентября, немецкий ледокол под названием "Полярная звезда" (Polarstern) отчалил от берега в норвежском городе Тромсе и отправился в Арктику. Его сопровождает российское судно "Академик Федоров". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В экспедиции под названием MOSAiC (многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата) принимают участие около 600 исследователей из 17 стран. Стоимость проекту составила 140 000 000 евро, половину из которых оплатила Германия. "Это происходит, это действительно происходит. Наибольшая арктическая экспедиция вот-вот начнется (...) Эта мечта осуществилась после стольких лет тяжелой работы", - сказал руководитель экспедиции Маркус Рекс на пресс-конференции за несколько часов до отправления.

Ледокол направится в центральную Арктику. За две недели он отыщет большую льдину, на которой будет размещено научную базу. Она будет дрейфовать в неизвестном направлении в течение года. На ней по очереди будут работать группы ученых. Флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты обеспечат смену экипажа и будут обслуживать экспедицию.

Главными задачами экспедиции будет сбор данных, "срочно необходимые для понимания нашего климата", сообщил Маркус Рекс, добавив, что климат в Арктике является наиболее неопределенным, а потепление там происходит быстрыми темпами. Также исследователи будут изучать виды рыб, которые обитают в водах Арктики.

Напомним, в российской части Арктики бывшая полярная станция исчезла вместе с ледником.