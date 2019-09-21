Трамп считает, что действия США в Украине бессмысленные и раздражают РФ - The Washington Post

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США в Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свой источник, передает УНН.

Он неоднократно обсуждал эту ситуацию с американским лидером, который, по его словам, считает: “То, что мы делаем на Украине бессмысленно, и только раздражает Россию”. “Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?”, — цитирует газета свой источник.

В статье The Washington Post говорится о том, что Трамп отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом помощники главы вашингтонской администрации хотят, чтобы данные переговоры прошли. Издание это связывает с требованием Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани провести в Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Бывший мэр Нью-Йорка Джулиани рассказал изданию, что в течение нынешнего года провел пять встреч с помощником украинского лидера Андреем Ермаком. При этом он действовал в качестве адвоката президента и не информировал посольство США в Киеве о такого рода контактах. Американские дипломаты в Украине, отмечает газета, даже иногда получали информацию об этих встречах от украинской стороны, которая не была уверена, что экс-мэр выступает в качестве представителя администрации США.

По словам адвоката главы вашингтонской администрации, украинская сторона пообещала разобраться с поставленными перед ней задачами. The Washington Post в связи с этим напомнила, что американские власти восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона, а также сообщили о проведении встречи Трампа и Зеленского, но пока только на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

Стоит напомнить, что Трамп косвенно прокомментировал информацию о давлении на Украину.