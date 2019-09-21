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Западные дипломаты на Кубе могли пострадать не от "акустической атаки", а от средств для борьбы с насекомыми

Западные дипломаты на Кубе могли пострадать не от "акустической атаки", а от средств для борьбы с насекомыми

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Канадские ученые предполагают, что состояние здоровья западных дипломатов на Кубе ухудшилось не из-за “акустических атак”, а от инсектицидов — средств, которые применяют для борьбы с насекомыми, сообщает Reuters, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Ученые из университета Дэлхаузи и специалисты службы здравоохранения Новой Шотландии обследовали канадских дипломатов сразу же после того, как их эвакуировали с Кубы. Кроме людей, также исследовали и одну из собак, живших в семье сотрудников канадской дипмиссии на Кубе.

Исследователи обнаружили, что в некоторых частях мозга, уязвимых перед действием нейротоксинов, есть повреждения. В этих областях не мог работать фермент холинэстераза, что мешало функционированию нервной системы. На работу холинэстеразы могут влиять некоторые средства для борьбы с насекомыми.

Как отмечается, в 2016-2018 годах, когда американские и канадские дипломаты жаловались на странное недомогание, на Кубе активно применяли пестициды из-за вспышки лихорадки Зика, которую передают комары.

В конце 2016 года сотрудники посольства США на Кубе и канадские дипломаты начали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве — без видимых на то причин. Пострадали более 20 дипломатов, которых эвакуировали с Кубы.

В ходе расследования выдвигалась версия, что против дипломатов использовали некие звуковые устройства. Позднее ФБР установило, что сами по себе звуковые волны не могли привести к травмам. Также выдвигалась версия, что дипломаты на Кубе просто подверглись массовой истерии.

В сентябре 2018 года телеканал NBC сообщил, что в причастности к “акустическим атакам” подозревают Россию. Официально власти США существование таких подозрений отрицали.

Как писал УНН осенью прошлого года, пострадавшие на Кубе дипломаты США могли испытать микроволновое излучение.

Источник: УНН
Теги: США, Куба, расследование
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