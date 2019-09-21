В Харьковской области мужчина совершил покушение на убийство, поджог и попытался застрелиться

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Змиевском районе Харьковской области житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина 1987 года рождения пришел в дом своего знакомого и пытался застрелить последнего из охотничьего ружья, когда ему это не удалось — поджег дом. После этого нападавший ушел в дом, в котором живут родители потерпевшего и поджег их автомобиль и дом. К счастью никто не пострадал.

После содеянного мужчина вернулся домой и пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из ружья. В результате выстрела он получил ранение в виде перелома ключевой кости и был госпитализирован.

Проводится досудебное разследования по квалификации “покушение на убийство” и “умышленное повреждение или уничтожение имущества”.

Как сообщал УНН, в Черновцах патрульные задержали водителя, который стрелял после ДТП.