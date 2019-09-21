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Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии

Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Два подростка пострадали в результате стрельбы во время футбольного матча между школьными командами в американском штате Филадельфия, передает телеканал Fox 29, пишет УНН.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 сентября, на мемориальном стадионе Маркуса Фостера. Правоохранители эвакуировали со спортивной площадки всех посетителей и игроков. В результате происшествия пострадали два подростка 14 и 15 лет, их доставили в медицинский центр.

Сейчас нет информации об арестах, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В мае в американском штате Колорадо двое школьников открыли стрельбу по одноклассникам. В результате происшествия один человек погиб, еще семеро получили ранения. Оба стрелка были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Как писал УНН, в США спроектировали школу, защищенную от массовой стрельбы.

Источник: УНН
Теги: США, ЧП
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