Великобритания отправила на испытания новый авианосец, крупнейший в истории британского флота

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Авианосец “Принс оф Уэльс”, второй корабль типа “Куин Элизабет”, отправился из шотландского Росайта, где достраивался на плаву, северо-западному побережью Шотландии для прохождения ходовых испытаний, пишет УНН со ссылкой на британское министерство обороны.

Согласно сообщению министерства обороны Великобритании, после завершения проверок корабль отправится к месту приписке в Портсмуте, где состоится принятие авианосца в состав ВМС.

Строительство авианосца “Принс оф Уэльс” типа “Куин Элизабет” велось с 2011 года. Он и головной корабль проекта являются крупнейшими в стране за всю историю существования ее флота. По мере постройки “Принс оф Уэльс” должен был претерпеть изменения — из-за экономии корабль планировалось переоборудовать в вертолетоносец, но потом военные от этих планов отказались.

Полное водоизмещение авианосца составляет 70,6 тысячи тонн при длине 280 метров и ширине 73 метра. Авианосец способен развивать скорость до 25 узлов, а дальность его хода составляет около 10 тысяч морских миль (около 18,5 тысячи километров). Авианосец может нести до 50 летательных аппаратов, включая истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты Chinook.

Согласно действующим планам министерства обороны Великобритании, “Принс оф Уэльс” войдет в состав Королевских ВМС в конце 2019-го — начале 2020 года. В операциях британского флота новый корабль примет участие в 2021 году.

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