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В Херсоне из центра реабилитации сбежали семь воспитанников

В Херсоне из центра реабилитации сбежали семь воспитанников

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Херсоне из центра социально-психологической реабилитации сбежали 7 несовершеннолетних. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Семеро несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет самовольно покинули заведение. Позднее двух из них (2005 и 2007 годов рождения) обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов города.

Подростков госпитализировали. Место нахождения остальных несовершеннолетних устанавливается.

Как сообщал УНН, в Змиевском районе Харьковской области житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, Национальная полиция
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