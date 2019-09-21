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Киев занял 13 место в мировом рейтинге пробок

Киев занял 13 место в мировом рейтинге пробок

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Киев занял 13 место в рейтинге крупнейших заторов в разных странах мира по 2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный рейтинг Traffic Index.

В Киеве самый высокий среднесуточный показатель пробок зафиксировали 1 марта 2018 года, а легче всего киевлянам было ездить 8 апреля 2018 года.

Напомним, что из-за непогоды 1 марта 2018 года весь Киев стоял в пробках, уровень которых оценили в 9 баллов. В тот день город замело снегом.

Первое место в рейтинге Traffic Index 2018 занял Мумбаи (Индия), в десятку также попали: Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Московская область (РФ), Стамбул (Турция), Джакарта (Индонезия) , Бангкок (Таиланд), Мехико (Мексика).

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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