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Иран планирует провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Иран планирует провести военно-морские учения с РФ и Китаем

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки, передает УНН.

“В скором времени впервые после Исламской революции мы проведем военно-морские учения совместно с Россией и Китаем, — цитирует Шалтуки агентство Fars. — Они пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе”.

Прочие подробности пока не приводятся.

2 сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане. По его словам, подходы Москвы и Тегерана в отношении поддержания безопасности в регионе Персидского залива очень близки.

Как писал УНН, в МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Иран
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