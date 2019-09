Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до пяти

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Число жертв шторма “Имельда”, обрушившегося на штат Техас и вызвавшего проливные дожди с наводнением, увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщил телекомпания ABC, передает УНН.

Ранее телеканал CBS информировал о четырех жертвах.

По данным АВС, еще одного погибшего спасатели обнаружили в пятницу в канаве. По предварительному заключению, мужчина утонул.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Телекомпания АВС разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.

Two women came to the aid of a driver who got stuck trying to navigate through a flooded street in Houston, and helped move it out of the road-and warned many drivers to turn around as the water accumulated. https://t.co/hicmbBPQU4 pic.twitter.com/M49wyaD0mA