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Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до пяти

Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до пяти

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Число жертв шторма “Имельда”, обрушившегося на штат Техас и вызвавшего проливные дожди с наводнением, увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщил телекомпания ABC, передает УНН.

Ранее телеканал CBS информировал о четырех жертвах.

По данным АВС, еще одного погибшего спасатели обнаружили в пятницу в канаве. По предварительному заключению, мужчина утонул.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Телекомпания АВС разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.

Как сообщал УНН, мощный тайфун “Факсай”, который обрушился на Японию, повредил крупнейшую в стране солнечную станцию в префектуре Тиба, чьи элементы расположены на поверхности водоема.

Источник: УНН
Теги: США
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