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В Гонконге начались массовые беспорядки и баррикадни столкновения с полицией

В Гонконге начались массовые беспорядки и баррикадни столкновения с полицией

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов, вышедших в субботу на очередную акцию протеста в спальном районе Тун Мун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание South China Morning Post.

"Радикальные протестующие, вооруженные металлическими прутьями, рогатками и лазерами, собрались рядом с правительственным зданием в районе Тун Мун. Они подожгли национальный флаг, нанесли ущерб имуществу, возводят баррикады", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские призвали участников беспорядков немедленно разойтись, задержав отдельных активистов.

Оператор метро по соображениям безопасности закрыл одноименную станцию Тун Мун, а также еще одну станцию Юэн Лун в другом спальном районе, где также ожидаются демонстрации.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

Источник: УНН
Теги: Китай, протесты, Гонконг
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