ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 21 сентября. УНН. 21 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре прицельных обстрелы, из них трижды под вражеским огнем находились защитники Водяного. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Так, после 01.00 ночи, по направлению от Ужовки оккупанты начали обстрел позиций защитников Водяного из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового вооружения, который длился около 50 минут.

Около 02.00 ночи от Саханки враг вел огонь по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы.

Из около 02.30 враг возобновил обстрелы в районе Водяного, применяя опять же от Ужовки ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

С 06.57 до 07.20 от оккупированного села Заиченко противник совершил по нашим защитникам Водяного 10 артиллерийских выстрелов 122-го калибра.

С начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Напомним, 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.