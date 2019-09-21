Для съемок сюжета ко Дню независимости Туркменистана - на рынок завезли продукты и товары

КИЕВ. 21 сентября. УНН. 20 сентября рынок Берекетли, расположенный в микрорайоне Парахат-7 Ашхабада, оказался закрыт для посетителей, сообщают корреспонденты “Хроники Туркменистана”, пишет УНН.

Вместо покупателей по торговым рядам, изобилующим красиво уложенными овощами, фруктами, кондитерскими изделиями и, главное, большим количеством куриных яиц, ставших дефицитными, ходили операторы с камерами.

Дежурившие у входа помощники операторов отгоняли покупателей, заявляя, что сегодня базар не работает.

“Очевидно, что в предпраздничные дни по каналам туркменского телевидения будут демонстрировать продуктовое изобилие. 27 сентября в Туркменистане отмечается День независимости”, — отметили местные журналисты.

Отметим, что в стране по-прежнему не хватает яиц и муки, которые стали редко завозить в государственные магазины. Дефицит спровоцировал рост цен на эти товары.

Как сообщал УНН, в Туркменистане восьмой день “празднуют публикацию книги президента о алабаев”.