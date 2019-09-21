Аваков встретился с президентом Турции Эрдоганом

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня министр внутренних дел Украины во время посещения технологической выставки в Стамбуле встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере авиа безопасности.

“Турецкие беспилотники Bayraktar, оснащены украинскими турбовинтовыми двигателями ГП „Ивченко-Прогресс“. Гордость за наши предприятия, которые мощно выходят на международный рынок. Маленькие, но такие важные победы Украины”, — сказал Арсен Аваков.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подчеркнул успешность сотрудничества с Украиной в сфере модернизации турецких вертолетов.

Стоит отметить, что между Украиной и Турцией было подписано соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2 в ноябре 2018 года. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

В мае 2019 года было подписано соглашение, согласно которому, Турция передаст Украине термальные камеры для противотанковых систем типа Dörtgöz-S и военную права на базе программного обеспечения производства компании ASELSAN.

Как писал УНН, в ВР изменили соглашение с Турцией об избежании двойного налогообложения.