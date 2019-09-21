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Чемпионат мира по регби-2019: Австралия победила Фиджи

Чемпионат мира по регби-2019: Австралия победила Фиджи

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Австралия победила Фиджи в матче Чемпионата мира по регби, который проходит в Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Регбисты сборной Австралии нанесли поражение команде Фиджи в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира в Японии. Игра, прошедшая в субботу в Саппоро, завершилась со счетом 39:21 в пользу австралийцев.

В следующем туре Фиджи 25 сентября сыграет с Уругваем, Аргентина 28-го встретится с Тонга.

Сборные Австралии и Фиджи выступают в группе D вместе с командами Уэльса, Грузии и Уругвая. В турнирной таблице сборная Австралии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Команда Фиджи очков не имеет. Следующий матч в группе пройдет 23 сентября, в этот день встретятся сборные Уэльса и Грузии.

Стоит добавить, что накануне в Японии стартовал Чемпионат мира по регби-2019.

Источник: УНН
Теги: Япония
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