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Чемпионат мира по регби-2019: Аргентина едва не обыграла Францию

Чемпионат мира по регби-2019: Аргентина едва не обыграла Францию

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мужская сборная Франции по регби одержала победу над командой Аргентины со счетом 23:21 матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Токио, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

По итогам первого тайма аргентинцы уступали французам со счетом 3:20. После финального свистка команды устроили потасовку на поле. Сборные Франции и Аргентины выступают в группе С вместе с командами Англии, Тонга и США.

В турнирной таблице сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Аргентины набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). Следующий матч в группе пройдет 22 сентября, в этот день встретятся сборные Англии и Тонга.

Стоит также отметить, что Австралия победила Фиджи в матче Чемпионата мира по регби, который проходит в Японии. В свою очередь, хозяева турнира — японцы, победили россиян в матче открытия.

Источник: УНН
Теги: Япония
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