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Чемпионат мира по регби-2019: действующий чемпион мира Новая Зеландия обыграла ЮАР

Чемпионат мира по регби-2019: действующий чемпион мира Новая Зеландия обыграла ЮАР

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мужская сборная Новой Зеландии по регби одержала победу над командой ЮАР со счетом 23:13 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Йокогаме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира .

Перед матчем новозеландские регбисты эффектно исполнили хаку.

В первом тайме островитяне создали себе хороший задел, африканцы набрали больше очков во второй половине встречи, но обыграть соперника не смогли.

Сборные Новой Зеландии и ЮАР выступают в группе В вместе с командами Италии, Канады и Намибии. Сборная Новой Зеландии набрала 4 очка за победу, команда ЮАР не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в воскресенье, встретятся сборные Италии и Намибии.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мужских мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015).

Источник: УНН
Теги: Япония
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