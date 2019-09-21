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В ДТП под Одессой погибли девять человек

В ДТП под Одессой погибли девять человек

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика предварительно погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Одесской области.

“В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы (по последней информации — четверо). Точное количество пострадавших устанавливается”, — говорится в сообщении.

По обновленной информации от сотрудника ГСЧС, в 13.11 поступило сообщение о ДТП между двумя транспортными средствами, а именно автомобилем Mercedes Sprinter и DAF (грузовиком).

Произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

Четырех пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в результате тройного ДТП на Полтавщине погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область, Украина, Национальная полиция
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