На контрольных пунктах "Чонгар" и "Каланчак" начались строительные работы

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда “Чонгар” и “Каланчак” на админкордони аннексированного Крыма с Херсонской областью начинают строительные делать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПС Украины.

Представитель строитель организаций планируют модернизировать контрольные пункты, поэтому граждан просят учесть эту информацию при планировании путешествий.

В пограничной службе сообщают, что с 08.00 23 сентября в КПВВ “Каланчак” будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ “Чаплинка”.

В КПВВ “Чонгар” пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Напомним, в админкордони с Крымом начали строить новые пункты пропуска