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Суббота, 21 сентября 2019, 18:29 • Сергей Куркович • 7965
Теннисистка Костюк вышла во второй финал турнира за сезон
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 215 строчку в WTA, одержала четвертую победу на грунтовом турнире категории ITF в Сен-Мало (Франция), передает УНН.
17-летняя киевлянка потратила 1 час и 13 минут чтобы в двух сетах обыграть 5 сеяной, бывшую 73 ракетку мира парагвайку Веронику Сепеде-Ройг — 6: 4, 6: 2.
Соперница Костюк по финалу определится в противостоянии россиянок Натальи Вихлянцевой (3 сеяная) и Веры Грачевой.
Примечательно, что данный финал станет вторым для Костюк на турнирах ITF в нынешнем сезоне. В начале июня украинка дошла до финала 60-тысячника в Торуни.
Источник: УНН