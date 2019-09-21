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Теннисистка Костюк вышла во второй финал турнира за сезон

Теннисистка Костюк вышла во второй финал турнира за сезон

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 215 строчку в WTA, одержала четвертую победу на грунтовом турнире категории ITF в Сен-Мало (Франция), передает УНН.

17-летняя киевлянка потратила 1 час и 13 минут чтобы в двух сетах обыграть 5 сеяной, бывшую 73 ракетку мира парагвайку Веронику Сепеде-Ройг — 6: 4, 6: 2.

Соперница Костюк по финалу определится в противостоянии россиянок Натальи Вихлянцевой (3 сеяная) и Веры Грачевой.

Примечательно, что данный финал станет вторым для Костюк на турнирах ITF в нынешнем сезоне. В начале июня украинка дошла до финала 60-тысячника в Торуни.

Источник: УНН
Теги: теннис
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