Теннисистка Костюк вышла во второй финал турнира за сезон

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 215 строчку в WTA, одержала четвертую победу на грунтовом турнире категории ITF в Сен-Мало (Франция), передает УНН.

17-летняя киевлянка потратила 1 час и 13 минут чтобы в двух сетах обыграть 5 сеяной, бывшую 73 ракетку мира парагвайку Веронику Сепеде-Ройг — 6: 4, 6: 2.

Соперница Костюк по финалу определится в противостоянии россиянок Натальи Вихлянцевой (3 сеяная) и Веры Грачевой.

Примечательно, что данный финал станет вторым для Костюк на турнирах ITF в нынешнем сезоне. В начале июня украинка дошла до финала 60-тысячника в Торуни.