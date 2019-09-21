В Греции арестовали ливанца за похищение самолета более 30 лет назад

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На греческом острове Миконосе задержали 65-летнего иностранца, подозреваемого в попытке угона самолета и похищения людей в 1985-1987 годах. Об этом сообщается на сайте греческой полиции, передает УНН.

Как говорится в заявлении, ордер на задержание поступил от властей Германии. Мужчину доставили в суд, который принял решение о его временном аресте.

Как пишет газета Kathimerini, предполагается, что мужчина был причастен к захвату Boeing 700-200 авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году, где был убит один американец. Представитель полиции уточнил газете, что задержанный — ливанец, который высадился с круизного лайнера на острове Миконос 19 сентября.

Как пишет издание Proto Thema, круизный лайнер уже посетил острова Родос и Санторини, а Миконос был его последней остановкой. Система подала сигнал при проверке паспорта мужчины, и тогда обнаружилось, что он значится в списках Интерпола.

Его задержали и доставили в суд острова Сироса, где решили перевести его в тюрьму в Афинах. Издание уточняет, что мужчина отрицал свою вину и заявил, что является однофамильцем разыскиваемого.

Захваченный самолет летел из Каира в Сан-Диего. Утром 14 июня 1985 года вскоре после взлета пассажиров, находившихся на его борту взяли в заложники, а пилотов заставили лететь в Бейрут.

Угонщики потребовали освободить несколько сотен заключенных мусульман из израильских и ливанских тюрем. На борту самолета находились 145 пассажиров, включая певца Демиса Русоса, а также восемь членов экипажа. Их держали в заложниках в течение 17 дней, террористы также убили морского пехотинца из США.

Как писал УНН, в Алжире обнаружили большой схрон с оружием.