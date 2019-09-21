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Блокада угля во Львовской области: задержаны 28 человек и травмированы 8 полицейских

Блокада угля во Львовской области: задержаны 28 человек и травмированы 8 полицейских

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В cели Селец Львовской области во время мероприятий по разблокированию движения на железной дороге полиция задержала 28 человек — участников блокады российского угля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

“На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление”, — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные.

Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Один из них, 38-летний старший сержант полиции, доставлен в больницу. Диагноз уточняется.

Напомним, в Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции “Сосновка” неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 УК “блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия”. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Национальная полиция
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