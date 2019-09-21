В СК РФ сообщили детали убийства двух сотрудников спецсвязи на вокзале Брянска

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двух сотрудников спецсвязи, предъявили обвинение. Об этом сообщается на сайте СК РФ, передает УНН.

Обвиняемым оказался 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи. Ему инкриминируют убийство с разбойным нападением (п.п. “а”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью (п.п. “б”, “в” ч. 4 ст. 162 УК), покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

Кроме того, мужчину обвинили в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни (п. “б” ч. 4 ст. 226 УК), а также незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

По данным следствия, около 22:00 19 сентября обвиняемый отобрал оружие у коллег, когда находился в отделе спецсвязи, застрелил их и вынес из помещения более 7 млн руб.

Мужчина попытался скрыть следы убийств, для чего вытащил носитель с записями камер наблюдения, совершил неудачную попытку поджога служебной комнаты и скрылся. По дороге домой он снял вещи, в которых совершил преступление, и выбросил их вместе с записями с видеокамер.

Похищенные деньги и оружие мужчина спрятал на территории своего домовладения. Правоохранительным органам удалось найти деньги и оружие, а также одежду и записи с камер наблюдения. Расследование дела продолжается.

Как писал УНН ранее, на вокзале российского Брянска убили двух сотрудников спецсвязи и похитили 7 млн рублей.