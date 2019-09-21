Задержанных во Львовской области участников акции блокировки вагонов отпустили - штаб блокады

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Задержанных во Львовской области участников акции по блокированию вагонов с углем отпустили из полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

В заметке со ссылкой на Семена Семенченко, который также был среди задержанных, говорится: "Всех задержанных удалось вытянуть из полиции. Меня тоже отпустили. Составили протокол административного правонарушения".

Отмечается также, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В то же время, глава полиции Львовской области Василий Виконский обратился к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия в связи с блокированием железнодорожного пути.

"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководства угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - отметил полковник Виконский на сайте ведомства.

Напомним, в cеле Селец Львовской области во время мероприятий по разблокированию движения на железной дороге полиция задержала 28 человек — участников блокады российского угля.