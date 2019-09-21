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В Житомире во время праздника на детей упал металлический баннер

В Житомире во время праздника на детей упал металлический баннер

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Житомире в результате падения рекламного баннера пострадали четыре ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Согласно информации, 21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании четырех детей в результате падения металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер, в результате чего были травмированы дети в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в областную детскую больницу.

Напомним, в Житомире в ДТП пострадал 2-летний ребенок.

Источник: УНН
Теги: полиция, дети, Житомир и Житомирская область
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