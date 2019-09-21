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В Запорожской области грузовик столкнулся с легковушкой, три человека погибли

В Запорожской области грузовик столкнулся с легковушкой, три человека погибли

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Запорожской области в результате столкновения грузовика и легковушки погибли три человека, еще один - в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"20 сентября около 19:10 в Ореховское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на автодороге Ореховского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на перекрестке автодороги "Борисполь-Запорожье-Мариуполь" и автодороги "Токмак-Павлоград" водитель автомобиля MAN с полуприцепом не предоставил преимущество в движении автомобилю ZAZ-DAEWOO, который двигался по главной дороге и допустил столкновение транспортных средств, после чего произошло возгорание грузовика .

В результате аварии водитель автомобиля ZAZ-DAEWOO, житель Запорожья 1984 года рождения, и двое его пассажиров, женщина 1972 года рождения и мальчик 2017 рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, женщина 2000 года рождения с травмами госпитализирована в больницу.

Напомним, в ДТП под Одессой погибли девять человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Запорожье и Запорожская область, жертвы
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