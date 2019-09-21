"Заря" и "Мариуполь" расписали ничью в игре с двумя удалениями

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Футболисты "Зари" и "Мариуполя" провели встречу 8 тура УПЛ на стадионе "Славутич-Арена" с участием 1875 зрителей, сообщает УНН.

Команды в неполных составах групп заканчивали поединок. Еще до перерыва две желтые карточки от арбитра Балакина получил игрок гостей Федорчук, затем та же участь постигла футболиста хозяев Филиппа Будкивского. А вот голов зрители так и не дождались - 0:0.

Отметим, что "Заря" имела статистическую преимущество, а именно 65 процентов владения мячом, 17 против 10 ударов в соперника, а также 13:2 по количеству угловых.

Добавим, "Заря" с 12 очками занимает 4 строчку, а "Мариуполь" отстает на 3 балла - 7.