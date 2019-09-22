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Мужская сборная Украины впервые за 22 года вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Мужская сборная Украины впервые за 22 года вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Мужская сборная Украины на площадке в Антверпене противостояла команде Бельгии в поединке 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, передает корреспондент УНН.

После выигранного первого сета со счетом 25:22 "желто-голубые" уступили в следующих двух 21:25, 14:25. Однако дальше подопечные Угиса Крастиньша перевели игру в решающий "золотой" сет (25:18). Ключевая партия оказалась в пользу украинцев, которые в середине ее оторвались на три мяча и смогли даже развить успех - 15:10.

Примечательно, что для мужской сборной Украины выход в 1/4 финала стал третьим в истории. Последний раз они доходили до четвертьфинала еще в 1997 году. Но тогда в турнире выступали только по 12 команд. В этом чемпионате - 24.

Кроме того, четвертьфинал гарантировал Украине участие в предстоящем чемпионате Европы.

Добавим, что кроме нашей сборной, в четвертьфинал также пробились Франция, Словения, Сербия, Россия, Польша и Германия.

Источник: УНН
Теги: волейбол
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