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На верфи в Херсоне горело судно

На верфи в Херсоне горело судно

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Утром в субботу в Херсоне произошел пожар на судне, которое было на территории судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба областного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9:15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, на момент пожара было на ремонте.

В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Напомним, в Херсоне из центра реабилитации сбежали семь воспитанников.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, пожары, корабль
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