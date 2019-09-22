На верфи в Херсоне горело судно

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Утром в субботу в Херсоне произошел пожар на судне, которое было на территории судоремонтного завода им. Коминтерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба областного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9:15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, на момент пожара было на ремонте.

В 10:40 пожар был локализован, а в 12:25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Напомним, в Херсоне из центра реабилитации сбежали семь воспитанников.