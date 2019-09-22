Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 02:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3615
Версия для печати

В Конгрессе США требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского

В Конгрессе США требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

С соответствующим требованием выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - заявила Каптур.

Напомним, Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.