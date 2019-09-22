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Клуб Зинченко с разницей в восемь голов праздновал победу над "Уотфордом"

Клуб Зинченко с разницей в восемь голов праздновал победу над "Уотфордом"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В 6-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на стадионе "Этихад" принимал "Уотфорд", сообщает УНН.

Действующий чемпион Англии доминировал на поле и сумел отправить в сетку гостей сразу восемь голов, причем не пропустил ни одного. "Мещане" имели в своем активе 28 ударов по воротам соперника, и 69 процентов владения мячом.

Хет-трик оформил Бернарду Силва, по одному разу отличились Давид Силва, Агуэро, Марез, Отаменди, где Брюйне.

Примечательно, что Александр Зинченко на этот раз не попал в заявку "МС" на матч.

Кроме того добавим, "Манчестер Сити", набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице и уступает лишь "Ливерпулю" (15), которому в этом туре предстоит сыграть с "Челси". "Уотфорд" (2) остался на последнем, 20-м месте.

Источник: УНН
Теги: футбол
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