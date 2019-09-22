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ОБСЕ зафиксировала резкий всплеск обстрелов в Донбассе

ОБСЕ зафиксировала резкий всплеск обстрелов в Донбассе

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала в Донбассе 152 взрыва. Об этом сообщается в ежедневном отчете организации от 21 сентября, передает УНН.

По сравнению с прошлым отчетом, количество взрывов увеличилось более чем в 6 раз, ведь 20 сентября ОБСЕ зафиксировала лишь 22 взрыва на Донбассе.

Отмечается, что Донецкой области 135 раз нарушили режим прекращения огня (более в 12 раз больше, чем ОБСЕ зафиксировало 20 сентября), а в Луганской - 17 (на 6 больше, чем 20 сентября).

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), юго-восточнее н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) , а также на восток и восточно-северо-востоку от н. п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) ", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, ООС, ОРДЛО
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