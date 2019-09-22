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В Индонезии произошло мощное землетрясение

В Индонезии произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 22 сентября. УНН. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в субботу, 21 сентября, в 19:53 по времени UTC (22:53 по киевскому времени). По данным службы, эпицентр бедствия находился в 186 км от населенного пункта Саумлаки.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 48,5 км. О возможных жертвах и разрушениях в результате стихии не сообщается.

Напомним, из-за мощного землетрясения в Албании травмированы десятки людей.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, землетрясение
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