CNN: Трамп проигнорирует климатический саммит в ООН

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует проигнорировать саммит мировых лидеров по вызовов, связанных с глобальными климатическими изменениями, который состоится в рамках высоких встреч на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Вместо этого американский лидер организовал собственный мероприятие, посвященное проблемам преследования на религиозной основе, который пройдет одновременно с климатическим саммитом.

"Это еще одно подтверждение самоустранение Трампа от рассмотрения вопросов изменения климата вместе с другими мировыми коллегами", - отмечает издание.

Последний раз подобная ситуация произошла во время саммита G7 во Франции. Тогда Трамп пропустил сессию, посвященную изменениям климата, на которой присутствовали все другие мировые лидеры.

"На этот раз он игнорирует событие, на которой будут выступать с короткими замечаниями и призывами десятку мировых лидеров", - отмечается в публикации. При этом отмечается, что на это мероприятие ООН были приглашены не все лидеры государств, прибывающих в Нью-Йорк.

Напомним, Трамп заявил, что не верит выводам доклада Белого дома по вопросам изменения климата.