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В Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек

В Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек

КИЕВ. 22 сентября. УНН. По меньшей мере 19 жителей префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна "Тапа", который прошел в непосредственной близости от региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

Японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 запланированных рейса между Окинавой и островом Хонсю. Изменения в расписании коснулись и острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм.

Вызванный тайфуном сильный ветер повредил линии электропередачи на Окинаве. Без света там по-прежнему остаются около 1,8 тыс. домов. По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру текущего дня. В некоторых префектурах там может выпасть до 300 мм осадков.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов - 50 м/с. В результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

Напомним, в Японии из-за тайфуна отменили 300 рейсов.

Источник: УНН
Теги: Япония, тайфун
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