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Боксер из России выразил готовность к бою с Ломаченко

Боксер из России выразил готовность к бою с Ломаченко

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российский боксер Петр Петров заявил, что хочет провести бой против одного из топ-боксеров дивизиона, сообщает УНН со ссылкой на World Boxing News.

"Я до сих пор один из лучших бойцов легкого дивизиона в мире. Я вижу, что Девин Хейни завоевал звание "временного" чемпиона. Я думаю, у нас с ним получилось бы отличное противостояние. Однако я хочу драться и с другими серьезными соперниками. Гарсия , Ломаченко - я готов к боям с ними", - заявил Петров.

Стоит отметить, что 36-ринчий россиянин сегодня получил 41 победу, на этот раз нокаутом во втором раунде над американцем Дедрик Беллом в Онтарио при 8 поражениях.

Источник: УНН
Теги: бокс
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