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Умер бывший владелец сети Hilton

Умер бывший владелец сети Hilton

Бэррон Хилтон с внучкой Пэрис Хилтон

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Бывший владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Variety.

По данным телеканала CNN, смерть Хилтона наступила в результате естественных причин.

Его внучка Пэрис Хилтон прокомментировала в своем Twitter смерть бизнесмена. "Он был легендой, провидцем, блестящим, добрым, он прожил жизнь, полную достижений и приключений", - написала она.

Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном, на протяжении 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще на протяжении 10 лет оставался председателем ее совета директоров.

Напомним, в Париже умер всемирно известный актер.

Источник: УНН
Теги: США
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