Испания разрешила США увеличить военно-воздушную базу на своей территории

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Совет министров Испании позволила Вашингтону увеличить и модернизировать военно-воздушную базу США Морон-де-ла-Фронтера недалеко от Севильи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Территория базы будет расширена на 25,2 тыс. квадратных метров, что позволит модернизировать взлетно-посадочную полосу. После проведения необходимых работ, база улучшит свои оперативные возможности и сможет принимать любое время суток и в любую погоду самые большие самолеты военно-воздушных сил США", - говорится в сообщении.

На данный момент на базе находится более 2000 американских военных и 600 морских пехотинцев с подразделения быстрого реагирования Special Purpose Marine Air-Ground Task Force, 15 самолетов-заправщиков КС 130J Super Hercules и 21 конвертоплан MV-22 Osprey. Также отмечается, что "база используется для транзита военных контингентов и грузов, направляемых из США на Ближний Восток, в Африку и в Афганистан".

У американцев есть еще одна база на юге Испании, которая расположена в поселке Рота.

Напомним, в Барселоне на митинг за независимость Каталонии вышли 600 тысяч человек.